Удар по "Рубікону" в Донецьку: ССО показали відео атаки на секретний центр РФ

Сьогодні вночі далекобійні дрони ССО уразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон" в окупованому Донецьку. В мережі з’явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ України у Telegram .

Як зазначається, Сили спеціальних операцій провели серію Middle Strike ударів по ворожих об’єктах в окупованій Донецькій області у ніч на 18 березня.

Зокрема, у самому Донецьку далекобійні дрони ССО уразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон" та елемент управління цим підрозділом.

Також в окупованому місті уражено координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем ворога.

В окупованому селищі Вільне уражено склади боєприпасів, майна та техніки, а також місце накопичення та розподілу боєприпасів.

"Підрозділи Сил спеціальних операцій проводять Middle Strike удари по об’єктах ворога на окупованій території України. Підпільники Руху опору сприяли успіху цієї серії ударів", - йдеться у повідомленні.

ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України.

Що відомо про "Рубикон"

Центр "Рубикон" у РФ позиціонують як навчальну базу для підготовки операторів ударних та розвідувальних дронів.

Від початку повномасштабної війни безпілотники стали одним із ключових інструментів бойових дій, а підрозділи БпЛА - одними з найпріоритетніших у структурі російських військ.