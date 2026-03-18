Удар по "Рубікону" в Донецьку: ССО показали відео атаки на секретний центр РФ
Сьогодні вночі далекобійні дрони ССО уразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон" в окупованому Донецьку. В мережі з’явилось відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ України у Telegram.
Як зазначається, Сили спеціальних операцій провели серію Middle Strike ударів по ворожих об’єктах в окупованій Донецькій області у ніч на 18 березня.
Зокрема, у самому Донецьку далекобійні дрони ССО уразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон" та елемент управління цим підрозділом.
Також в окупованому місті уражено координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем ворога.
В окупованому селищі Вільне уражено склади боєприпасів, майна та техніки, а також місце накопичення та розподілу боєприпасів.
"Підрозділи Сил спеціальних операцій проводять Middle Strike удари по об’єктах ворога на окупованій території України. Підпільники Руху опору сприяли успіху цієї серії ударів", - йдеться у повідомленні.
ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України.
Що відомо про "Рубикон"
Центр "Рубикон" у РФ позиціонують як навчальну базу для підготовки операторів ударних та розвідувальних дронів.
Від початку повномасштабної війни безпілотники стали одним із ключових інструментів бойових дій, а підрозділи БпЛА - одними з найпріоритетніших у структурі російських військ.
Удари по "Рубікону"
Нагадаємо, українські військові останнім часом завдали низку результативних ударів по позиціях елітного російського підрозділу "Рубікон".
Так, у лютому ЗСУ уразили пункт дистанційного пілотування цього підрозділу в селі Високе на тимчасово окупованій території Запорізької області - кілька дронів досягли цілі.
Крім того, у листопаді FPV-дрони знищили позиції "Рубікону", а Генеральний штаб підтвердив ураження бази зберігання безпілотників підрозділу на окупованій частині Донецької області.