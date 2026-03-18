Удар по "Рубікону" в Донецьку: ССО показали відео атаки на секретний центр РФ

14:40 18.03.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Глухова
Удар по "Рубікону" в Донецьку: ССО показали відео атаки на секретний центр РФ Фото ілюстративне: уражено базу підрозділу "Рубікон" у Донецьку (Getty Images)

Сьогодні вночі далекобійні дрони ССО уразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон" в окупованому Донецьку. В мережі з’явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ України у Telegram.

Читайте також: Елітний дронщик із "Рубикона" здався в полон ЗСУ разом із таємницями окупантів

Як зазначається, Сили спеціальних операцій провели серію Middle Strike ударів по ворожих об’єктах в окупованій Донецькій області у ніч на 18 березня.

Зокрема, у самому Донецьку далекобійні дрони ССО уразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон" та елемент управління цим підрозділом.

Також в окупованому місті уражено координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем ворога.

В окупованому селищі Вільне уражено склади боєприпасів, майна та техніки, а також місце накопичення та розподілу боєприпасів.

"Підрозділи Сил спеціальних операцій проводять Middle Strike удари по об’єктах ворога на окупованій території України. Підпільники Руху опору сприяли успіху цієї серії ударів", - йдеться у повідомленні.

ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України.

Що відомо про "Рубикон"

Центр "Рубикон" у РФ позиціонують як навчальну базу для підготовки операторів ударних та розвідувальних дронів.

Від початку повномасштабної війни безпілотники стали одним із ключових інструментів бойових дій, а підрозділи БпЛА - одними з найпріоритетніших у структурі російських військ.

Удари по "Рубікону"

Нагадаємо, українські військові останнім часом завдали низку результативних ударів по позиціях елітного російського підрозділу "Рубікон".

Так, у лютому ЗСУ уразили пункт дистанційного пілотування цього підрозділу в селі Високе на тимчасово окупованій території Запорізької області - кілька дронів досягли цілі.

Крім того, у листопаді FPV-дрони знищили позиції "Рубікону", а Генеральний штаб підтвердив ураження бази зберігання безпілотників підрозділу на окупованій частині Донецької області.

Донецьк Війна в Україні Війна Росії проти України Дрони
Зеленський заявив про "погане передчуття" щодо мирних переговорів по Україні
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО