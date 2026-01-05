ua en ru
Удар РФ по заводу США в Днепре показал ее геополитическую несостоятельность, - ЦПД

Понедельник 05 января 2026 23:05
Удар РФ по заводу США в Днепре показал ее геополитическую несостоятельность, - ЦПД Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Удар России по заводу американской компании Bunge в Днепре продемонстрировал геополитическую несостоятельность страны-агрессора.

Как сообщает РБК-Украина, такое заявление сделал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

"Российский удар по заводу американской компании Bunge в Днепре не был случайным, потому что атаки россиян на американский бизнес в Украине начинают носить системный характер", - отметил он.

Коваленко напомнил о похожих атаках на азербайджанский бизнес в Украине, когда РФ "получала дипломатические пощечины" от Баку.

"Сейчас РФ не смогла защитить Мадуро в Венесуэле и Москва в очередной раз продемонстрировала ее геополитическую несостоятельность. Сразу же состоялся такой удар", - говорится в его заметке.

Руководитель ЦПД СНБО сравнил РФ с "мелкой шавкой, которая лает на слона". Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин превратил страну-агрессора в "мелкую, геополитическую шавку и сырьевой придаток Китая".

Обстрел Днепра 5 января

Напомним, сегодня, 5 января, по Днепру ударили дроны-камикадзе российских оккупантов. Вражеский обстрел повредил предприятие компании США и прилегающую инфраструктуру, возник пожар.

И.о. главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко сообщил, что после атаки РФ информации о пострадавших или погибших не поступало.

Позже мэр города Борис Филатов сообщил, что в результате атаки по Днепру на дороги города вылилось 300 тонн масла. Вследствие этого проезд по определенным дорогам невозможен в течение нескольких суток.

Впоследствии Филатов рассказал, что на дороги Днепра, которые находятся возле поврежденного российскими дронами завода, высыпали сотни тонн песка. Он отметил, что этот шаг сделает невозможным попадание масла в реку.

