Удар РФ по заводу США у Дніпрі показав її геополітичну неспроможність, - ЦПД

"Російський удар по заводу американської компанії Bunge у Дніпрі не був випадковим, бо атаки росіян на американський бізнес в Україні починають носити системний характер", - зазначив він.

Коваленко нагадав про схожі атаки на азербайджанський бізнес в Україні, коли РФ "отримувала дипломатичні ляпаси" від Баку.

"Зараз РФ не змогла захистити Мадуро у Венесуелі і Москва вкотре продемонструвала її геополітичну неспроможність. Одразу ж відбувся такий удар", - йдеться у його дописі.

Керівник ЦПД РНБО порівняв РФ з "дрібною шавкою, яка гавкає на слона". Він додав, що російський диктатор Володимир Путін перетворив країну-агресорку на "дрібну, геополітичну шавку і сировинний придаток Китаю".