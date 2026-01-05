Удар РФ по заводу США у Дніпрі показав її геополітичну неспроможність, - ЦПД
Удар Росії по заводу американської компанії Bunge у Дніпрі продемонстрував геополітичну неспроможність країни-агресорки.
Як повідомляє РБК-Україна, таку заяву зробив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко в Telegram.
"Російський удар по заводу американської компанії Bunge у Дніпрі не був випадковим, бо атаки росіян на американський бізнес в Україні починають носити системний характер", - зазначив він.
Коваленко нагадав про схожі атаки на азербайджанський бізнес в Україні, коли РФ "отримувала дипломатичні ляпаси" від Баку.
"Зараз РФ не змогла захистити Мадуро у Венесуелі і Москва вкотре продемонструвала її геополітичну неспроможність. Одразу ж відбувся такий удар", - йдеться у його дописі.
Керівник ЦПД РНБО порівняв РФ з "дрібною шавкою, яка гавкає на слона". Він додав, що російський диктатор Володимир Путін перетворив країну-агресорку на "дрібну, геополітичну шавку і сировинний придаток Китаю".
Обстріл Дніпра 5 січня
Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, по Дніпру вдарили дрони-камікадзе російських окупантів. Ворожий обстріл пошкодив підприємство компанії США та прилеглу інфраструктуру, виникла пожежа.
В.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомив, що після атаки РФ інформації щодо постраждалих або загиблих не надходило.
Пізніше мер міста Борис Філатов повідомив, що внаслідок атаки по Дніпру на дороги міста вилилось 300 тон олії. Внаслідок цього проїзд певними шляхами неможливий протягом кількох діб.
Згодом Філатов розповів, що на дороги Дніпра, які знаходяться біля пошкодженого російськими дронами заводу, висипали сотні тон піску. Він зазначив, що цей крок унеможливить потрапляння олії до річки.