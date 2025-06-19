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Замена в командовании ВСУ: что известно о Шаповалове, который возглавил Сухопутные войска

Украина, Четверг 19 июня 2025 22:57
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Замена в командовании ВСУ: что известно о Шаповалове, который возглавил Сухопутные войска Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Карина Левицкая

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов, который ранее возглавлял "Таврию" и имел ключевую роль во взаимодействии с НАТО, теперь занимает должность командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

С сегодняшнего дня Сухопутные войска Вооруженных сил Украины возглавил Геннадий Шаповалов.

Генштаб отметил, что Шаповалов представитель новой генерации украинских офицеров, который имеет значительный боевой опыт и одновременно не на словах знаком с организацией военной структуры по стандартам НАТО, ведь ранее он работал в Миссии Альянса по координации поддержки и подготовки (NSATU).

Что известно о Шаповалове

Геннадий Николаевич Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области и окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете и Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.

Также известно, что он получал образование в Военном колледже Армии США, где готовят старший офицерский состав американских сухопутных войск.

Как боевой офицер Шаповалов прошел все ступени военной службы, от командира танкового взвода до командира знаменитой 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

В апреле 2024 года он был назначен командующим оперативного командования "Юг". В этот же период и до февраля 2025 года Шаповалов командовал оперативной группировкой войск "Таврия"

Кроме этого бригадный генерал Шаповалов возглавлял украинскую команду в Миссии НАТО по координации поставок военной помощи Украине (Висбаден, Германия).

"Командующий Сухопутных войск ВС Украины призван прежде всего повышать боеспособность армии, улучшать систему мобилизации и подготовку военнослужащих, внедрять инновационные подходы в управлении в соответствии со стандартами НАТО", - добавили в Генштабе.

Напомним, что ранее сегодня президент Владимир Зеленский утвердил назначение Геннадия Шаповала новым командующим Сухопутных войск ВСУ.

Увольнение Драпатого

Заметим, что до этого Сухопутными войсками командовал Михаил Драпатый. Однако недавно он подал в отставку на фоне серии ударов оккупантов по украинским полигонам.

О своем решении генерал-майор объявил после того, как россияне ударили по 239-му полигону Сухопутных войск. В тот раз, из-за вражеского удара были как погибшие, так и раненые защитники.

Зеленский лично встретился с генерал-майором и в конце концов решил дать Драпатому новую должность.

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