РФ ударила ракетой по стрельбищу в Сумской области: погибли 6 военных, есть раненые

Россия нанесла ракетный удар по стрельбищу в Сумской области 20 мая. В результате атаки есть жертвы и раненые среди военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию .

"В результате удара во время проведения занятий на стрельбище воинской части погибли 6 военнослужащих, более 10 - получили ранения", - говорится в сообщении.

Командование Национальной гвардии и правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая. Как сообщили в Нацгвардии, ранее были разработаны алгоритмы действий и предоставлены все необходимые распоряжения относительно действий в условиях угрозы воздушных ударов, а также с целью недопущения нарушений мер безопасности и скопления личного состава.

По факту гибели военных проводят служебное расследование. Командира воинской части отстранили, правоохранителям передали необходимую информацию.

"В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, которые принимали соответствующие решения. Со стороны Национальной гвардии Украины будет предоставляться вся необходимая информация и содействие", - добавили в Нацгвардии.

Стоит добавить, что еще вечером 20 мая в сети заявили, что войска РФ нанесли удар по полигону Сил обороны в Сумской области. По информации журналистов и некоторых военных, РФ якобы ударила "Искандером" по полигону, где тренировались украинские военные.