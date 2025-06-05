Ракетный удар по полигону в Полтавской области: умерли двое раненых

Двух пострадавших в результате удара по полигону в Полтавской области не удалось спасти. Раненые скончались в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Владимира Когута в Telegram.

"По уточненной информации Сухопутных войск, врачам, к сожалению, не удалось спасти жизни двух человек, которые получили ранения в результате атаки врага по учебному полигону. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память погибшим", - говорится в сообщении.

Удар по полигону в Полтавской области

Напомним, вчера, 4 июня, под Полтавой прогремел взрыв во время воздушной тревоги и угрозы баллистики.

Как позже сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, враг нанес ракетный удар по учебному подразделению в Полтавской области. В результате атаки были пострадавшие, их госпитализировали.

Сухопутные войска отметили, что превентивные действия помогли сохранить жизнь военнослужащих, которые на момент удара находились на полигоне. Для выяснения всех обстоятельств и оценки нанесенного ущерба создана специальная комиссия.