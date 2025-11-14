Цены на нефть в мире выросли после ударов Украины по России - Bloomberg

Мировые цены на нефть показали небольшой рост впервые за несколько недель. Это произошло якобы после того, как Украина нанесла удар по ключевому нефтяному порту России, а Иран захватил танкер в Ормузском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Масштабная атака Украины повредила нефтяной терминал "Шесхарис" и подбила танкер в российском черноморском порту Новороссийск. Россияне заявили об "обломках", для ликвидации последствий привлекли более 50 единиц пожарной техники.

Новороссийский порт имеет ключевое значение для российской нефтяной торговли: через него отгружается до 700 тысяч баррелей нефти в день. Расположенный возле порта терминал обрабатывает 1,5 млн баррелей нефти в сутки.

Атака Украины и захват Ираном танкера в Ормузском проливе, утверждает издание, якобы вызвали обеспокоенность на рынке, которая в последнее время нарастает из-за усиления санкций США против России. Уже через неделю, 21 ноября, новые ограничения окончательно вступают в силу.

На фоне беспокойства нефтяные фьючерсы на бирже подскочили на 3%. До этого цены на нефть долгое время показывали падение примерно на 14%, поскольку ожидается большой избыток нефти. Эксперты говорят, что санкции и риски от ударов Украины по нефтяным объектам РФ сказываются, также роль играет Иран и традиционно усиленный спрос на нефть в конце года.