ua en ru
Пт, 14 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Цены на нефть в мире выросли после ударов Украины по России - Bloomberg

Россия, Пятница 14 ноября 2025 18:57
UA EN RU
Цены на нефть в мире выросли после ударов Украины по России - Bloomberg Иллюстративное фото: удары по российским НПЗ якобы вызвали рост цен на нефть (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Мировые цены на нефть показали небольшой рост впервые за несколько недель. Это произошло якобы после того, как Украина нанесла удар по ключевому нефтяному порту России, а Иран захватил танкер в Ормузском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Масштабная атака Украины повредила нефтяной терминал "Шесхарис" и подбила танкер в российском черноморском порту Новороссийск. Россияне заявили об "обломках", для ликвидации последствий привлекли более 50 единиц пожарной техники.

Новороссийский порт имеет ключевое значение для российской нефтяной торговли: через него отгружается до 700 тысяч баррелей нефти в день. Расположенный возле порта терминал обрабатывает 1,5 млн баррелей нефти в сутки.

Атака Украины и захват Ираном танкера в Ормузском проливе, утверждает издание, якобы вызвали обеспокоенность на рынке, которая в последнее время нарастает из-за усиления санкций США против России. Уже через неделю, 21 ноября, новые ограничения окончательно вступают в силу.

На фоне беспокойства нефтяные фьючерсы на бирже подскочили на 3%. До этого цены на нефть долгое время показывали падение примерно на 14%, поскольку ожидается большой избыток нефти. Эксперты говорят, что санкции и риски от ударов Украины по нефтяным объектам РФ сказываются, также роль играет Иран и традиционно усиленный спрос на нефть в конце года.

Удар по "Шесхарису": что известно

Отметим, что в Генеральном штабе ВСУ уже подтвердили, что ночью 14 ноября был нанесен удар по пункту базирования кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. Били украинскими ракетами "Нептун" и ударными дронами.

В результате удара было зафиксировано повреждение портовой инфраструктуры и нефтяного терминала "Шесхарис", пусковой установки со склада ЗРК С-400 и склада ракет. После масштабного взрыва произошел сильный пожар.

Российские СМИ сообщили, что Новороссийский порт срочно остановил экспорт нефти после ночной атаки дронов. В самом городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Официальные власти не предоставили подтверждений.

"Шесхарис" - крупный нефтяной терминал в порту Новороссийска, который принадлежит компаниям "Транснефть" и "Роснефть". За месяц терминал обрабатывает 35-40 крупных танкеров - то есть не менее 3,5-4,5 млн тонн сырой нефти или до 20% морского экспорта России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина НПЗ Краснодарский край Война в Украине
Новости
По 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон
По 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт