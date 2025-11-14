Минус 2% мировых поставок нефти. Reuters поразило последствиями атаки Украины по Новороссийску
Удар Украины по Новороссийскому порту России в ночь на пятницу, 14 ноября, остановил 2% мировых поставок нефти. Кроме того, он привел к росту мировых цен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство со ссылкой на источники пишет, что Новороссийский порт, который имеет ключевое значение для нефтяной торговли РФ, временно остановил экспорт нефти. Речь идет о 2,2 миллиона баррелей в день, или 2% мировых поставок.
Отмечается, что этот удар стал одним из крупнейших за последние месяцы по нефтеэкспортной инфраструктуре страны-агрессора. Он стал продолжением серии ударов Украины по российским НПЗ для ослабления способности Москвы финансировать войну.
Reuters добавило, что из-за опасений относительно поставок после удара мировые цены на нефть подскочили более чем на 2%.
Удар по Новороссийску
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 14 ноября был нанесен удар по пункту базирования кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. Били украинскими ракетами "Нептун" и ударными дронами.
Губернатор Краснодарского края подтвердил атаку дронов, отметив, что армия России "всю ночь отражала удары".
Обстрел повредил портовую инфраструктуру и нефтяной терминал "Шесхарис", пусковую установку со склада ЗРК С-400 и склад ракет. После масштабного взрыва произошел сильный пожар.
Терминал обрабатывает ежемесячно 35-40 крупных танкеров, что соответствует 3,5-4,5 млн тонн сырой нефти или до 20% морского экспорта России.
РосСМИ сообщили, что Новороссийский порт срочно остановил экспорт нефти после ночной атаки дронов. В самом городе ввели режим чрезвычайной ситуации, однако официальные власти не предоставили подтверждений.