Били "Нептунами" и дронами. ВСУ нанесли удар по НПЗ и пункту базирования кораблей в РФ
В ночь на пятницу, 14 ноября, Силы обороны Украины совершили обстрел НПЗ в Саратовской области РФ. Также под ударом были пункт базирования кораблей в Краснодарском крае и место хранения ГСМ в районе Энгельса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.
Ночью был нанесен удар по пункту базирования кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае страны-агрессора. Силы обороны применили украинские ракеты "Нептун" и ударные беспилотники различных типов.
Зафиксировано повреждение портовой инфраструктуры и нефтяного терминала "Шесхарис", пусковой установки из состава ЗРК С400 и ракетного хранилища. Произошла детонация, после чего возник пожар.
Терминал "Шесхарис" является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Он обеспечивает группировку российских вооруженных сил, участвующих в войне против Украины.
Кроме того, взрывы прогремели на НПЗ "Саратовский" в Саратовской области России, на его территории возник пожар. Предприятие также задействовано в обеспечении российских оккупантов.
Силы обороны Украины нанесли удар и по инфраструктуре предприятия "Комбинат Кристалл" в районе Энгельса Саратовской области. Там хранятся горюче-смазочные материалы россиян. В результате удара на его территории возник пожар.
Атака на Новороссийск
Напомним, в ночь на сегодня в Новороссийске было шумно. Там вспыхнул пожар на крупном нефтяном терминале после налета неизвестных дронов.
Губернатор Краснодарского края подтвердил атаку дронов, отметив, что армия России "всю ночь отражала удары".
Позже росСМИ написали, что в Новороссийске остановили экспорт нефти после ночной атаки дронов, а в самом городе ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки дронов.