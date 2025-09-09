Удар по НПС "Второво" и анонс встречи Зеленской с Меланией Трамп: новости за 8 сентября

Украинские защитники ударили по нефтеперекачивающей станции "Второво" во Владимирской области. Тем временем стало известно о планах Елены Зеленской встретиться с Меланией Трамп.

Более детально о том, что произошло в понедельник, 8 сентября, - в материале РБК-Украина .

Украинские дроны атаковали НПС "Второво" во Владимирской области, - "Мадяр"

Украинские защитники в воскресенье, 7 сентября, ночью ударили по нефтеперекачивающей станции "Второво" во Владимирской области.

"Топливо в Москве немного сбоит, говорят. НПС "Второво", Транснефть (Пенкино, Владимирская область, РФ) немного попортилась", - написал командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Елена Зеленская встретится с Меланией Трамп в Нью-Йорке: что известно

Первая леди Украины Елена Зеленская встретится с женой президента США Меланией Трамп во время Генассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке в конце этого месяца.

Сырский назвал площадь освобожденной от врага территории Украины за август

Август 2025 года стал для Вооруженных сил Украины месяцем больших испытаний. Но на выходе получили немало положительных результатов, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, основные усилия были сосредоточены на сдерживании врага, нанесении ему потерь и восстановлении утраченных территорий.

ЕС готовит новый удар по российским финансам и нефти, - Bloomberg

Европа готовит новый пакет санкций против Росси. В него войдут меры против энергетики, криптобирж и системы платежей России, пишет Bloomberg.



Это будет уже 19-й пакет санкций ЕС с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

По зданию Кабмина ударил "Искандер", а не "Шахед"

Российские оккупанты в ночь на 7 сентября использовали для удара по зданию Кабинета министров не дрон-камикадзе "Шахед", а крылатую ракету "Искандер".