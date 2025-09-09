ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Удар по НПС "Второво" та анонс зустрічі Зеленської з Меланією Трамп: новини за 8 вересня

Вівторок 09 вересня 2025 06:30
UA EN RU
Удар по НПС "Второво" та анонс зустрічі Зеленської з Меланією Трамп: новини за 8 вересня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Українські захисники вдарили по нафтоперекачувальній станції "Второво" у Володимирській області. Тим часом стало відомо про плани Олени Зеленської зустрітися з Меланією Трамп.

Більш детально про те, що сталося в понеділок, 8 вересня, - в матеріалі РБК-Україна.

Українські дрони атакували НПС "Второво" у Володимирській області, - "Мадяр"

Українські захисники в неділю, 7 вересня, вночі вдарили по нафтоперекачувальній станції "Второво" у Володимирській області.

"Паливо в Москві трохи збоїть, кажуть. НПС "Второво", Транснефть (Пенкіно, Володимирська область, РФ) трохи попсувалася", - написав командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Олена Зеленська зустрінеться з Меланією Трамп у Нью-Йорку: що відомо

Перша леді України Олена Зеленська зустрінеться з дружиною президента США Меланією Трамп під час Генасамблеї ООН, що відбудеться в Нью-Йорку наприкінці цього місяця.

Сирський назвав площу звільненої від ворога території України за серпень

Серпень 2025 року став для Збройних сил України місяцем великих випробувань. Але на виході отримали чимало позитивних результатів, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, основні зусилля були зосереджені на стримуванні ворога, нанесенні йому втрат і відновленні втрачених територій.

ЄС готує новий удар по російських фінансах і нафті, - Bloomberg

Європа готує новий пакет санкцій проти Росії. До нього увійдуть заходи проти енергетики, криптобірж і системи платежів Росії, пише Bloomberg.

Це буде вже 19-й пакет санкцій ЄС з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

По будівлі Кабміну вдарив "Іскандер", а не "Шахед"

Російські окупанти в ніч на 7 вересня використовували для удару по будівлі Кабінету міністрів не дрон-камікадзе "Шахед", а крилату ракету "Іскандер".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Олена Зеленська Мелания Трамп Війна в Україні Дрони Атака дронів
Новини
Ворог атакував Запоріжжя БпЛА: в ОВА показали наслідки (фото). Є поранена
Ворог атакував Запоріжжя БпЛА: в ОВА показали наслідки (фото). Є поранена
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України