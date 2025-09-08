Украинские дроны атаковали НПС "Второво" во Владимирской области, - "Мадяр"
Украинские защитники в воскресенье, 7 сентября, ночью ударили по нефтеперекачивающей станции "Второво" во Владимирской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Facebook.
"Топливо в Москве немного сбоит, говорят. НПС "Второво", Транснефть (Пенкино, Владимирская область, РФ) немного попортилась", - написал "Мадяр".
Он уточнил, что по НПС ударили бойцы 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ.
"Бензин становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - скоросгораемыми", - добавил командующий СБС.
НПС "Второво"
НПС "Второво" - это промежуточная продуктоперекачивающая станция ("ППС Второво"), относящаяся к инфраструктуре ПАО "Транснефть".
ППС "Второво" играет важную роль в транспортировке нефтепродуктов и является ключевым компонентом инвестиционного проекта "Север", нацеленного на развитие трубопроводной инфраструктуры для увеличения экспортных мощностей.
К слову, недавно украинские защитники атаковали инфраструктуру российского нефтепровода "Стальной конь".
Также целью украинских защитников стал Ильский нефтеперерабатывающий завод.
На фоне постоянных украинских ударов по российским НПЗ в России начался топливный кризис. Власти ввели полный запрет на экспорт бензина.