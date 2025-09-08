Украинские дроны атаковали НПС "Второво" во Владимирской области, - "Мадяр"

Иллюстративное фото: дроны ударили по нефтеперекачивающей станции в РФ (facebook.com/GeneralStaff ua)

Украинские защитники в воскресенье, 7 сентября, ночью ударили по нефтеперекачивающей станции "Второво" во Владимирской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Facebook.

"Топливо в Москве немного сбоит, говорят. НПС "Второво", Транснефть (Пенкино, Владимирская область, РФ) немного попортилась", - написал "Мадяр". Он уточнил, что по НПС ударили бойцы 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ. "Бензин становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - скоросгораемыми", - добавил командующий СБС.