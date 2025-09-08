ua en ru
Елена Зеленская встретится с Меланией Трамп в Нью-Йорке: что известно

Понедельник 08 сентября 2025 16:08
Елена Зеленская встретится с Меланией Трамп в Нью-Йорке: что известно Фото: первая леди Елена Зеленская (Facebook Olena Zelenska Official)
Автор: Маловичко Юлия

Первая леди Украины Елена Зеленская встретится с женой президента США Меланией Трамп во время Генассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке в конце этого месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мы-Украина" в Telegram.

По словам первой леди, Мелания Трамп получила приглашение на "Саммит первых леди и джентльменов", который состоится в Украине, однако присутствовать она на нем не будет.

"Но мы планируем встречу во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце этого месяца. Думаю, что темы, которые сегодня будут обсуждаться в Киеве, также станут темами для обсуждения в Нью-Йорке", - отметила Зеленская.

Реакция Мелании Трамп на войну РФ против Украины

Как известно, длительное время лидер США Дональд Трамп пытается договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении огня в Украине и долгосрочном мире.

Еще в июле, после одного из разговоров "о мире" Трампа и Путина по телефону, первая леди США "приземлила" своего мужа заявлением об очередном обстреле Украины.

После того как Трамп "похвастался" жене, что разговаривал с Путиным, она сразу заявила о российской атаке по дому престарелых в Украине.

Позже в августе Мелания Трамп передала российскому диктатору Владимиру Путину письмо, которым призвала защитить детей.

В то же время россияне после этого не прекратили террористические атаки по Украине. Более того, 28 августа враг нанес сокрушительный удар по всем регионам страны. В столице тогда в результате обстрелов погибло более 20 гражданских.

В статье известного американского издания The Washington Post вспомнили российскую атаку на Украину 28 августа и отметили, что она "была оскорбительной для Мелании Трамп".

"Этот удар был оскорблением для нашей первой леди. Это также было оскорбление для президента Дональда Трампа, который лично передал письмо своей жены Путину на их саммите на Аляске", - написали в WP.

Стоит отметить, что впоследствии Мелания Трамп получила письмо от первой леди Украины, которое вручил ей президент Владимир Зеленский.

В письме Елена Зеленская поблагодарила первую леди США за уделенное внимание к украинским детям, о которых шла речь в письме к Путину.

