По зданию Кабмина ударил "Искандер", а не "Шахед" (фото)

Российские оккупанты в ночь на 7 сентября использовали для удара по зданию Кабинета министров не дрон-камикадзе "Шахед", а крылатую ракету "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express и посла Евросоюза в Украине Катарину Матернову в Facebook .

По информации источников издания, о том, что по зданию правительства попала ракета "Искандер", свидетельствует анализ обломков. При этом боевая часть ракеты не взорвалась.

Пожар на верхних этажах Кабмина возник в результате возгорания ракетного топлива.

В свою очередь посол Матернова подтвердила, что россияне использовали для удара ракету "Искандер".

"Я видела это собственными глазами: Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) точно знает, что делает. Баллистическая ракета "Искандер", которая поразила Кабинет министров, была нацелена именно туда - в самое сердце правительства Украины. Нам показали значительные остатки самой ракеты. И множество осколков, оставшихся от кассетного боеприпаса, встроенного в "Искандер", - отметила она.

Фото: последствия удара по зданию Кабмина (facebook.com/kmathernova)

К слову, согласно официальной информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 7 сентября россияне применили для атаки девять крылатых ракет "Искандер", четыре из которых были сбиты.

При этом враг использовал 810 дронов разных типов, а также четыре балистические ракеты.

Как напоминает Defense Express, крылатая ракета 9М727 входит в состав оперативно-тактического комплекса "Искандер" наряду с 9М728 и 9М729. Чаще всего ее обозначают как "Искандер-К" или Р-500. По данным экспертов, 9М727 считается наземной модификацией морской ракеты 3М-14 "Калибр".

Россия активно применяет этот тип вооружения для ударов по украинским городам. Одним из наиболее известных случаев стало попадание по драмтеатру в Чернигове в 2023 году. Как и большинство образцов российского вооружения, ракета содержит значительное количество западных компонентов гражданского производства.

При штатном срабатывании боевой части весом около 450 кг последствия таких ударов были бы значительно разрушительнее.