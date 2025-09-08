По зданию Кабмина ударил "Искандер", а не "Шахед" (фото)
Российские оккупанты в ночь на 7 сентября использовали для удара по зданию Кабинета министров не дрон-камикадзе "Шахед", а крылатую ракету "Искандер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express и посла Евросоюза в Украине Катарину Матернову в Facebook.
По информации источников издания, о том, что по зданию правительства попала ракета "Искандер", свидетельствует анализ обломков. При этом боевая часть ракеты не взорвалась.
Пожар на верхних этажах Кабмина возник в результате возгорания ракетного топлива.
В свою очередь посол Матернова подтвердила, что россияне использовали для удара ракету "Искандер".
"Я видела это собственными глазами: Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) точно знает, что делает. Баллистическая ракета "Искандер", которая поразила Кабинет министров, была нацелена именно туда - в самое сердце правительства Украины. Нам показали значительные остатки самой ракеты. И множество осколков, оставшихся от кассетного боеприпаса, встроенного в "Искандер", - отметила она.
Фото: последствия удара по зданию Кабмина (facebook.com/kmathernova)
К слову, согласно официальной информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 7 сентября россияне применили для атаки девять крылатых ракет "Искандер", четыре из которых были сбиты.
При этом враг использовал 810 дронов разных типов, а также четыре балистические ракеты.
Как напоминает Defense Express, крылатая ракета 9М727 входит в состав оперативно-тактического комплекса "Искандер" наряду с 9М728 и 9М729. Чаще всего ее обозначают как "Искандер-К" или Р-500. По данным экспертов, 9М727 считается наземной модификацией морской ракеты 3М-14 "Калибр".
Россия активно применяет этот тип вооружения для ударов по украинским городам. Одним из наиболее известных случаев стало попадание по драмтеатру в Чернигове в 2023 году. Как и большинство образцов российского вооружения, ракета содержит значительное количество западных компонентов гражданского производства.
При штатном срабатывании боевой части весом около 450 кг последствия таких ударов были бы значительно разрушительнее.
Атака на Кабмин
Напомним, в ночь на 7 сентября российские оккупанты провели очередной массированный удар по Украине.
Как писали западные СМИ, враг впервые прорвал одну из самых защищенных зон - правительственный квартал. По зданию Кабмина был "прилет".
Военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя такую атаку, обратил внимание, что даже такая насыщенная ПВО, которая защищает Киев, не может сбивать все цели.