Удар по Новошахтинскому НПЗ и потери России среди мобилизованных: новости за 19 декабря

Комбинированная атака: как Украине удалось поразить крупный НПЗ под Ростовом

В ночь на 19 декабря был нанесен комбинированный ракетно-дроновой удар по "Новошахтинскому заводу нефтепродуктов" в Ростовской области РФ. Это была совместная операция Военно-морских сил ВСУ и СБУ.

По данным источника, сначала дроны СБУ перегрузили российское ПВО, которое защищало завод. Этим они создали "окно возможностей" для работы украинских реактивных ракет, которыми СБУ и ВМС совместно отработали следующим этапом.

Разведка раскрыла, сколько мобилизованных россиян погибли на войне против Украины

Россия потеряла на войне против Украины более 98 тысяч мобилизованных. Наибольшие потери понесла группировка "Центр", сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В разведке подчеркнули, что таковы подсчеты самих оккупантов.

Путин снова угрожает "Орешником": что придумал на этот раз

Российская ракета "Орешник" является "настолько совершенным оружием", что ее якобы "невозможно" перехватить, даже используя самые современные западные системы ПВО, заявил российский диктатор Владимир Путин.

Он также предложил провести так называемую "высокотехнологичную дуэль", призвав Запад расположить системы противовоздушной обороны в Киеве, чтобы попытаться перехватить российскую ракету.

Командующий ВМС анонсировал новые удары по вышкам возле Крыма

Удары по газодобывающим платформам возле Крыма будут продолжены. Вышки в Черном море являются важным пунктом наблюдения для оккупантов, отметил командующий Военно-морских сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Зеленский хочет участия Европы в переговорах о мире с Россией

Америка и Европа должны быть за столом переговоров о мире с Россией. Украина, как и ЕС, должна начать переговоры на сильных позициях, а сила Европы - в единстве, отметил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, все понимают, что новоизбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации увеличит усилия, направленные на окончание войны.

Суд отправил главу КРАИЛ Рудого в СИЗО

Суд избрал меру пресечения для главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого. Он будет находиться в СИЗО до 4 февраля 2025 года.