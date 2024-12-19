Разведка раскрыла, сколько мобилизованных россиян погибли на войне против Украины
Россия потеряла на войне против Украины более 98 тысяч мобилизованных. Наибольшие потери понесла группировка "Центр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
Как отмечает разведка, в период с 21 сентября 2022 года по 31 октября 2024 года РФ потеряла 98 641 мобилизованного солдата. Это подсчеты самих оккупантов.
Наибольшие потери среди мобилизованных понесли:
- группировка войск "Центр" ВС РФ - 21 710 оккупантов;
- группировка войск "Запад" - 20 155 оккупантов;
- группировка войск "Восток" - 16 770 оккупантов;
- группировка войск "Юг" - 16 465 оккупантов;
- группировка войск "Днепр" - 10 449 оккупантов;
- группировка войск в Запорожской области - 10 120 оккупантов;
- группировка войск "Север" - 2972 оккупанта.
Украинская разведка отмечает, что указанная статистика не учитывает потери российских захватчиков среди контрактников, срочников, наемников и других регулярных формирований агрессора.
Общие потери армии РФ
Стоит отметить, что российский режим скрывает потери своих войск на войне против Украины. Также замалчиваются потери среди ЧВК, которые участвуют в боевых действиях, а также других военизированных формирований.
По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла уже более 768 тысяч солдат. При этом российские оппозиционные СМИ сообщают о больших потерях среди офицеров российской армии.
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