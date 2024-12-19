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Комбинированная атака: как Украине удалось поразить крупный НПЗ под Ростовом

Украина, Четверг 19 декабря 2024 10:33
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Комбинированная атака: как Украине удалось поразить крупный НПЗ под Ростовом Фото: НПЗ в Ростовской области поразили дронами и ракетами (росСМИ)
Автор: Александр Белоус, Юлия Акимова

В ночь на 19 декабря был нанесен комбинированный ракетно-дроновой удар по "Новошахтинскому заводу нефтепродуктов" в Ростовской области РФ. Это была совместная операция Военно-морских сил ВСУ и СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в СБУ.

По данным источника, сначала дроны СБУ перегрузили российское ПВО, которое защищало завод. Этим они создали "окно возможностей" для работы украинских реактивных ракет, которыми СБУ и ВМС совместно отработали следующим этапом.

"Подтверждается пожар в районе объекта, а именно на установке каталитического крекинга ЭЛОУ-АВТ-2.5", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В результате атаки на НПЗ возник масштабный пожар. На видео видно, много источников возгорания на значительной площади. Была поражена также установка ЭЛОУ-АВТ-2,5, которая предназначена для получения сжиженных углеводородных газов.

Предварительная информация подтверждает, что совместная операция СБУ и ВМС нанесла значительный ущерб производственным мощностям предприятия.

"Сегодняшняя спецоперация была проведена с применением беспилотных средств и ракет украинского производства", - сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, Украина атакуют дронами российские НПЗ и нефтебазы с начала 2024 года. Это делается с целью снизить военный потенциал врага.

НПЗ в Новошахтинске был атакован в ночь на 20 декабря. Как заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, НПЗ в Новошахтинске играет важную роль для оборонной промышленности РФ. Близость завода к границе с Украиной делает его важным для врага в вопросе логистики.

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Комбинированная атака: как Украине удалось поразить крупный НПЗ под Ростовом
Комбинированная атака: как Украине удалось поразить крупный НПЗ под Ростовом
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