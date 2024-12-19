Комбинированная атака: как Украине удалось поразить крупный НПЗ под Ростовом

В ночь на 19 декабря был нанесен комбинированный ракетно-дроновой удар по "Новошахтинскому заводу нефтепродуктов" в Ростовской области РФ. Это была совместная операция Военно-морских сил ВСУ и СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в СБУ.

По данным источника, сначала дроны СБУ перегрузили российское ПВО, которое защищало завод. Этим они создали "окно возможностей" для работы украинских реактивных ракет, которыми СБУ и ВМС совместно отработали следующим этапом.

"Подтверждается пожар в районе объекта, а именно на установке каталитического крекинга ЭЛОУ-АВТ-2.5", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В результате атаки на НПЗ возник масштабный пожар. На видео видно, много источников возгорания на значительной площади. Была поражена также установка ЭЛОУ-АВТ-2,5, которая предназначена для получения сжиженных углеводородных газов.

Предварительная информация подтверждает, что совместная операция СБУ и ВМС нанесла значительный ущерб производственным мощностям предприятия.

"Сегодняшняя спецоперация была проведена с применением беспилотных средств и ракет украинского производства", - сообщил информированный источник в СБУ.