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Суд отправил главу КРАИЛ Рудого в СИЗО

Четверг 19 декабря 2024 20:48
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Суд отправил главу КРАИЛ Рудого в СИЗО Фото: Иван Рудый (facebook com ivan rudy 56)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Левицкий

Суд избрал меру пресечения для главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого. Он будет находиться в СИЗО до 4 февраля 2025 года.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала спикер Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

По ее словам, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Рудому в виде содержания под стражей без права на залог. Согласно решению суда он будет находиться в СИЗО до 4 февраля 2025 года.

Напомним, несколько дней назад Рудого задержали сотрудники Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора. Его подозревают в содействии работе российского онлайн-казино в Украине и незаконном хранении наркотиков.

Правоохранители изъяли у него во время обысков кокаин в большом количестве.

По информации источников РБК-Украина, он мог поддерживать в Украине деятельность онлайн-казино Pin-Up, владельцем которого являются россияне.

Стоит также напомнить, что в апреле этого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым деятельность онлайн-казино в Украине ограничили.

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