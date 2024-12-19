Командующий ВМС анонсировал новые удары по вышкам возле Крыма

Операция по газодобывающим платформам возле Крыма будет продолжена. Вышки в Черном море являются важным пунктом наблюдения для оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Военно-морских сил Украины, вице-адмирала Алексея Неижпапу в интервью АрмияInform.

Он отметил, что атаку на вышки тщательно готовили, операция будет продолжена.

"Мы не можем позволять противнику иметь осведомленность на море, не можем позволить следить за нашими гражданскими или военными кораблями и вообще понимать обстановку", - сказал Неижпапа.

По его словам, удары по вышкам наносились не только морскими дронами, но и другими видами вооружения.

"Нам известно, что враг там оставил спецназовцев, но они ограничены логистически, поэтому имеют обеспечение только воздушным путем с привлечением вертолетов. Мы и в дальнейшем будем работать по таким вышкам", - подчеркнул командующий ВМС.