Удар по Николаеву: стало известно, куда попали россияне
Вечером, 13 июля, Николаев подвергся российской воздушной атаке с применением ударных беспилотников. После взрыва загорелся склад с пищевыми материалами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую ОГА и мэра города Александра Сенкевича.
Так, около 20:32, российские войска атаковали Николаев дронами-камикадзе типа "Shahed 131/136".
"В результате атаки возник пожар складского помещения с материалами для пищевой промышленности. Спасателям удалось ликвидировать возгорание", - говорится в сообщении.
Мэр добавил, что обошлось без погибших и пострадавших.
Обстрел Николаева и других городов
Напомним, вечером в воскресенье, 13 июля, в Николаевево время воздушной тревоги прогремел взрыв. После чего над городом поднялся столб черного дыма.
Жители сразу начали сообщать о громком взрыве, а уже после завершения воздушной тревоги председатель ОВА Виталий Ким подтвердил факт возгорания.
Также россияне ударили по Сумах, после чего часть города осталась без света.
Кроме того, в этот день оккупанты обстреляли город Самар Днепропетровской области. По информации источников РБК-Украина, россияне целились по зданию территориального центра комплектования.
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