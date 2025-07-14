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Удар по Николаеву: стало известно, куда попали россияне

Понедельник 14 июля 2025 08:41
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Удар по Николаеву: стало известно, куда попали россияне Фото иллюстративное: последствия обстрела (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Вечером, 13 июля, Николаев подвергся российской воздушной атаке с применением ударных беспилотников. После взрыва загорелся склад с пищевыми материалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую ОГА и мэра города Александра Сенкевича.

Так, около 20:32, российские войска атаковали Николаев дронами-камикадзе типа "Shahed 131/136".

"В результате атаки возник пожар складского помещения с материалами для пищевой промышленности. Спасателям удалось ликвидировать возгорание", - говорится в сообщении.

Мэр добавил, что обошлось без погибших и пострадавших.

Обстрел Николаева и других городов

Напомним, вечером в воскресенье, 13 июля, в Николаевево время воздушной тревоги прогремел взрыв. После чего над городом поднялся столб черного дыма.

Жители сразу начали сообщать о громком взрыве, а уже после завершения воздушной тревоги председатель ОВА Виталий Ким подтвердил факт возгорания.

Также россияне ударили по Сумах, после чего часть города осталась без света.

Кроме того, в этот день оккупанты обстреляли город Самар Днепропетровской области. По информации источников РБК-Украина, россияне целились по зданию территориального центра комплектования.

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