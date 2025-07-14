ua en ru
Пн, 14 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Удар по Миколаєву: стало відомо, куди влучили росіяни

Понеділок 14 липня 2025 08:41
UA EN RU
Удар по Миколаєву: стало відомо, куди влучили росіяни Фото ілюстративне: наслідки обстрілу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Ввечері, 13 липня, Миколаїв зазнав російської повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників. Після вибуху загорівся склад із харчовими матеріалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївську ОВА та мера міста Олександра Сєнкевича.

Так, близько 20:32, російські війська атакували Миколаїв дронами-камікадзе типу "Shahed 131/136".

"Внаслідок атаки виникла пожежа складського приміщення з матеріалами для харчової промисловості. Рятувальникам вдалось ліквідувати загоряння", - йдеться у повідомленні.

Мер додав, що обійшлося без загиблих та постраждалих.

Обстріл Миколаєва та інших міст

Нагадаємо, надвечір у неділю, 13 липня, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух. Після чого над містом піднявся стовп чорного диму.

Мешканці одразу почали повідомляти про гучний вибух, а вже після завершення повітряної тривоги голова ОВА Віталій Кім підтвердив факт займання.

Також росіяни вдарили по Сумах, після чого частина міста лишилась без світла.

Крім того, в цей день окупанти обстріляли місто Самар Дніпропетровської області. За інформацією джерел РБК-Україна, росіяни цілили по будівлі територіального центру комплектування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Війна в Україні
Новини
Росіяни вдарили по Сумах: частина міста залишилась без світла
Росіяни вдарили по Сумах: частина міста залишилась без світла
Аналітика
Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем