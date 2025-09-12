Удар по кораблю РФ под Новороссийском и встреча Зеленского с Келлогом: новости за 11 сентября

Украинские защитники атаковали корабль РФ под Новороссийском. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом в Киевеж.
Более детально о том, что произошло в четверг, 11 сентября - в материале РБК-Украина.
Бойцы ГУР поразили корабль Черноморского флота РФ под Новороссийском
В акватории Черного моря под Новороссийском украинские военные выследили и вывели из строя корабль Черноморского флота РФ. Таких у врага всего четыре.
Такой корабль россияне ввели в эксплуатацию в 2015 году.
Зеленский встретился с Келлогом в Киеве: первые детали
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, который находится с визитом в Киеве. Стороны, в частности, обсудили закупку Patriot для Украины.
По словам Зеленского, он с Келлогом обсудил разные векторы сотрудничества для достижения реального мира и гарантирования безопасности Украине.
РФ копирует украинские дроны-перехватчики: Сырский заявил о "технологической гонке"
Россияне копируют успешные технологии ВСУ, в частности в сфере дронов-перехватчиков. В вопросе развития беспилотников происходит настоящая технологическая гонка, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Имеем дело с прямой технологической гонкой, в которой преимущество будет за теми, кто не просто модернизирует, а опережает", - добавил генерал.
США снимают санкции с авиакомпании "Белавиа" и хотят вернуть посольство в Минск
Соединенные Штаты в ближайшее время снимут санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа", и планируют вернуть посольство США в Минск.
Представитель президента США Джон Коул отметил, что снятие санкций с авиакомпании "Белавиа" - это только начало.
На Запорожском направлении погиб украинский пилот Су-27
Украинский летчик Александр Боровик погиб во время выполнения боевой задачи на Запорожском направлении.
Пилоту было 30 лет. В 39 бригаде тактической авиации выразили искренние сочувствия родным и близким погибшего защитника.