Удар по Киеву: в одном из поврежденных домов обрушилась лестница

В Киеве в одной из многоэтажек, которая была повреждена в результате удара россиян 17 июня, обрушился лестничный пролет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram .

В результате инцидента пострадавших нет. При этом спасатели уже эвакуировали пятерых человек. Аварийные бригады работают на месте.

В частности, по данным ведомства, речь об обрушении лестничного пролета в пятиэтажке.

"В Соломенском районе в одном из домов, поврежденном из-за вражеской атаки 17 июня, произошло разрушение внутренних конструкций", - отметили в КГГА.

Обстрел Киева

Напомним, в ночь на 17 июня российские оккупанты ударили по Киеву дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.

В Соломенском районе были повреждены многоэтажки. По одной из них прилетела баллистическая ракета. Она фактически пробила все этажи - с девятого по первый.

В результате этого только в той многоэтажке погибли 23 человека. Поисково-спасательная операция завершилась спустя более 39 часов.

К ликвидации последствий привлекли более 400 спасателей ГСЧС и более 200 единиц техники.

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