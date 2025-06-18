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Удар по Києву: в одному з пошкоджених будинків обвалилися сходи

Київ, Середа 18 червня 2025 21:07
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Удар по Києву: в одному з пошкоджених будинків обвалилися сходи Фото: росіяни вдарили по Києву ракетами та дронами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві в одній із багатоповерхівок, яка була пошкоджена внаслідок удару росіян 17 червня, обвалився просвіт між сходами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

"У Солом'янському районі в одному з будинків, пошкодженому через ворожу атаку 17 червня, сталося руйнування внутрішніх конструкцій", - зазначили в КМДА.

Зокрема, за даними відомства, йдеться про обвалення просвіту між сходами у п'ятиповерхівці.

Унаслідок інциденту постраждалих немає. При цьому рятувальники вже евакуювали п'ятьох людей. Аварійні бригади працюють на місці.

Обстріл Києва

Нагадаємо, в ніч на 17 червня російські окупанти вдарили по Києву дронами, балістичними і крилатими ракетами.

У Солом'янському районі було пошкоджено багатоповерхівки. По одній із них прилетіла балістична ракета. Вона фактично пробила всі поверхи - з дев'ятого по перший.

Внаслідок цього тільки в тій багатоповерхівці загинули 23 людини. Пошуково-рятувальна операція завершилася через понад 39 годин.

До ліквідації наслідків залучили понад 400 рятувальників ДСНС і понад 200 одиниць техніки.

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