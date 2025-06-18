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Спасательная операция в Киеве завершена: МВД назвало количество жертв и спасенных

Киев, Среда 18 июня 2025 19:54
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Спасательная операция в Киеве завершена: МВД назвало количество жертв и спасенных Фото: россияне атаковали Киев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева длилась более 39 часов и завершилась сегодня вечером. Из-под завалов достали тела 23 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"Более 39 часов длилась поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева. Сегодня в 19:20 спасатели завершили поисковые работы. Продолжается разбор конструкций", - подчеркнул министр.

По словам Клименко, только на этой локации из-под завалов достали тела 23 погибших. Всего, как сообщил министр, в столице в результате российского обстрела 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения.

Глава МВД рассказал, что к ликвидации последствий привлекли более 400 спасателей ГСЧС и более 200 единиц техники. Работали также:

  • специализированная аварийно-спасательная и инженерная техника,
  • беспилотники,
  • поисковые собаки.

Известно также, что сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов 2 человек, еще около 50 удалось деблокировать из квартир и подъездов.

На месте работали группы психологов, благодаря чему более 220 человек получили неотложную психологическую помощь.

"Мы использовали все ресурсы, чтобы спасти жизни. Также круглосуточно на локации обеспечивали правопорядок более 300 правоохранителей. И продолжат это делать в дальнейшем, пока будет необходимость. Продолжается прием заявлений от пострадавших - уже получено почти 500 сообщений о повреждении имущества. Все данные фиксируются тщательно", - подчеркнул министр.

Заметим, что ранее мы сообщали, что во время массированного удара РФ по Киеву 17 июня жизнь парня в Соломенском районе спасла собака.

Обстрел Киева

Напомним, что в ночь на 17 июня российские военные осуществили массированный комбинированный удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе "Шахед" и ракет.

Сразу в нескольких районах столицы были зафиксированы повреждения в результате вражеской атаки. В общем пострадали жилые дома, нежилые застройки и транспортные средства. Зафиксированы также и прямые попадания в жилые дома.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил 18 июня Днем траура, подчеркнув, что подобные обстрелы мирного города ничем иным, как геноцидом, назвать нельзя.

РБК-Украина опубликовало репортаж из столицы, которая пережила массированную атаку россиян.

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