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Украинские военные сбили 4 дрона-камикадзе на востоке

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Украина, Воскресенье 21 мая 2023 10:27
Украинские военные сбили 4 дрона-камикадзе на востоке Фото: силы ПВО вчера сбили 4 дрона-камикадзе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники сбили четыре дрона-камикадзе типа Shahed-136/131. Это произошло на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Военные воздушного командования "Восток" приземлили российские "Шахеды" на восточном направлении вечером 20 мая.

Напомним, вечером 20 мая российская армия пыталась атаковать Днепропетровскую область дронами-камикадзе. Жители Днепра сообщали о взрывах.

Позже власти сообщили, что все вражеские беспилотники были сбиты силами ПВО, но точное количество целей не уточнялось. Известно, что дроны были сбиты над Синельниковским и Павлоградским районами.

Россия активно использует дроны

Оккупанты начали использовать дроны-камикадзе иранского производства осенью прошлого года во время массированных атак Украины. До этого времени Россия атакует украинские города иранскими "Шахедами".

По словам военных, россияне выпускают дроны ночью, чтобы запутать украинскую ПВО.

Так, к примеру, в ночь на 19 мая оккупанты выпустили по Украине 22 дрона-камикадзе и шесть ракет. Украинские военные сбили 16 "Шахедов" и три ракеты.

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