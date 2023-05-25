Удар дронами-камікадзе по Києву: окупанти били хвилями, ППО знищили всі цілі
Війська РФ сьогодні вночі, 25 травня, намагалися вдарити по Києву дронами-каміказдами типу Shahed, але сили ППО знищили всі ворожі повітряні цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.
"Ворог вкотре довів, що Київ залишається однією з головних його цілей у цій війні. Після найдовшої паузи в травні, війська РФ знову атакували Київ з повітря. Це вже дванадцятий напад на столицю цього місяця. Під час тривоги, що тривала більше 3 години, противник, за попередніми даними, застосував дрони Shahed", - йдеться в повідомленні КГВА.
Повідомляється, що ворог продовжує використовувати тактику ударів у кілька хвиль, з інтервалами між групами дронов, що атакують. Таким чином армія противника намагається досягти поставленої мети, у тому числі й виснажити нашу ППО.
Усі виявлені повітряні цілі, що рухалися у напрямку Києва, було знищено силами ППО, ударів по Києву не допущено.
Окупанти б'ють по Україні дронами-камікадзе
Нагадаємо, що вчора пізно ввечері, 24 травня, у Києві та області, а також низці регіонів масштабну оголосили повітряну тривогу.
Також вночі 22 травня в Україні у низці областей лунав сигнал повітряної тривоги. Як стало відомо на ранок, окупанти атакували Україну безпілотниками. Втім, усі ворожі цілі було знищено.
Крім того, вночі з 20 на 21 травня українські захисники на вотоці України збили чотири дрони-камікадзе типу Shahed-136/131.
Що відомо про іранські дрони-камікадзе "Шахед"
Ударні безпілотники "Шахед" сконструйовані та збудовані в Ірані. Їхнім головним завданням є завдання ударів на великих відстанях по статичних об'єктах. "Шахеди" вражають цілі методом самознищення. Серед відмінних рис роботи дронів – гучна робота двигунів внутрішнього згоряння та невисока точність. Окупанти запускають "Шахеди" із залізниці, автомобільних напівпричепів або корабельного транспорту.
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