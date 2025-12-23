RU

Война в Украине

Удар по девятиэтажке в Чернигове: появились фото последствий

Фото: россияне ударили по многоэтажке в Чернигове (t.me/chernihivrada)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 23 декабря, вечером ударили дроном по жилой многоэтажке в Чернигове. В результате здание было повреждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского горсовета в Telegram и начальника городской военной администрации Чернигова Дмитрия Брыжинского в Telegram.

Брыжинский рассказал, что спасателям уже удалось ликвидировать пожар, который начался из-за атаки россиян. 

 

Фото: последствия российского удара по Чернигову (t.me/chernihivrada)

"Погибших и раненых среди гражданского населения нет. Два человека находятся в состоянии шока, им оказывается необходимая помощь", - сказал он. 

По его словам, газовые и электросети повреждены не были, перебоев в поставках нет. При этом было повреждено теплоснабжение, его восстановят в течение пяти часов. 

На месте работают представители ГСЧС, правоохранительные органы, муниципальный караул, коммунальные и аварийные службы.

В горсовете уточнили, что из-за атаки повреждены окна в доме и автомобили. 

Удары по Чернигову

Напомним, российские оккупанты сегодня, 23 декабря, вечером несколько раз атаковали Чернигов.

В частности, около 19:50 стало известно, что россияне ударили по важному энергообъекту в Черниговском районе. Из-за такой атаки часть жителей Чернигова осталась без света.

Чуть позже, около 20:40, стало известно, что оккупанты ударили дроном по многоквартирному дому.

К слову, только сегодня, 23 декабря, ночью российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар. После такой атаки почти все абоненты в трех западных областях остались без света.

