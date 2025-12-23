Удар по девятиэтажке в Чернигове: появились фото последствий

Брыжинский рассказал, что спасателям уже удалось ликвидировать пожар, который начался из-за атаки россиян.

Фото: последствия российского удара по Чернигову (t.me/chernihivrada)

"Погибших и раненых среди гражданского населения нет. Два человека находятся в состоянии шока, им оказывается необходимая помощь", - сказал он.

По его словам, газовые и электросети повреждены не были, перебоев в поставках нет. При этом было повреждено теплоснабжение, его восстановят в течение пяти часов.

На месте работают представители ГСЧС, правоохранительные органы, муниципальный караул, коммунальные и аварийные службы.

В горсовете уточнили, что из-за атаки повреждены окна в доме и автомобили.