Главная » Новости » Война в Украине

Российский "Шахед" попал в 9-этажку Чернигова: бушует пожар, продолжается спасение людей

Черниговская область, Вторник 23 декабря 2025 21:06
UA EN RU
Российский "Шахед" попал в 9-этажку Чернигова: бушует пожар, продолжается спасение людей Иллюстративное фото: спасательная операция после атаки дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Российский ударный дрон вечером 23 декабря попал в 9-й этаж многоэтажного дома в Чернигове.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

По сообщению Городской военной администрации, удар пришелся на 9-й этаж здания. В результате возник пожар на верхнем этаже и выбиты окна.

"БпЛА врага попал в 9-й этаж многоэтажного дома. В результате попадания возник пожар, выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется", - написал Дмитрий Брижинский.

По его словам, информация о пострадавших на данный момент уточняется.

На месте происшествия работают экстренные службы, проводится эвакуация жителей дома для их безопасности. Дмитрий Брижинский отметил, что ситуация под контролем спасателей.

Причины удара и полные последствия для здания и жителей еще устанавливаются.

Удары по Черниговщине

Напомним незадолго до этого российские войска нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Черниговском районе. В результате атаки зафиксированы значительные повреждения, что привело к обесточиванию части областного центра.

Кроме того, стало известно, что на Черниговщине обезвредили вражеский дрон с кассетными боеприпасами. Так, в полицию поступила информация о найденных остатках вражеского беспилотника в Корюковском районе - дрон упал на открытой местности.

