Российский "Шахед" попал в 9-этажку Чернигова: бушует пожар, продолжается спасение людей
Российский ударный дрон вечером 23 декабря попал в 9-й этаж многоэтажного дома в Чернигове.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
По сообщению Городской военной администрации, удар пришелся на 9-й этаж здания. В результате возник пожар на верхнем этаже и выбиты окна.
"БпЛА врага попал в 9-й этаж многоэтажного дома. В результате попадания возник пожар, выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется", - написал Дмитрий Брижинский.
По его словам, информация о пострадавших на данный момент уточняется.
На месте происшествия работают экстренные службы, проводится эвакуация жителей дома для их безопасности. Дмитрий Брижинский отметил, что ситуация под контролем спасателей.
Причины удара и полные последствия для здания и жителей еще устанавливаются.
Удары по Черниговщине
Напомним незадолго до этого российские войска нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Черниговском районе. В результате атаки зафиксированы значительные повреждения, что привело к обесточиванию части областного центра.
Кроме того, стало известно, что на Черниговщине обезвредили вражеский дрон с кассетными боеприпасами. Так, в полицию поступила информация о найденных остатках вражеского беспилотника в Корюковском районе - дрон упал на открытой местности.