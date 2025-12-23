Удар по дев'ятиповерхівці в Чернігові: з'явилися фото наслідків

Брижинський розповів, що рятувальникам уже вдалося ліквідувати пожежу, яка почалася через атаку росіян.

Фото: наслідки російського удару по Чернігову (t.me/chernihivrada)

"Загиблих і поранених серед цивільного населення немає. Двоє людей перебувають у стані шоку, їм надається необхідна допомога", - сказав він.

За його словами, газові та електромережі пошкоджено не було, перебоїв у постачанні немає. При цьому було пошкоджено теплопостачання, його відновлять протягом п'яти годин.

На місці працюють представники ДСНС, правоохоронні органи, муніципальна варта, комунальні та аварійні служби.

У міськраді уточнили, що через атаку пошкоджено вікна в будинку та автомобілі.