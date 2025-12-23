Удар по дев'ятиповерхівці в Чернігові: з'явилися фото наслідків

Російські окупанти сьогодні, 23 грудня, ввечері вдарили дроном по житловій багатоповерхівці в Чернігові. У результаті будівлю було пошкоджено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернігівської міськради в Telegram і начальника міської військової адміністрації Чернігова Дмитра Брижинського в Telegram.
Брижинський розповів, що рятувальникам уже вдалося ліквідувати пожежу, яка почалася через атаку росіян.
Фото: наслідки російського удару по Чернігову (t.me/chernihivrada)
"Загиблих і поранених серед цивільного населення немає. Двоє людей перебувають у стані шоку, їм надається необхідна допомога", - сказав він.
За його словами, газові та електромережі пошкоджено не було, перебоїв у постачанні немає. При цьому було пошкоджено теплопостачання, його відновлять протягом п'яти годин.
На місці працюють представники ДСНС, правоохоронні органи, муніципальна варта, комунальні та аварійні служби.
У міськраді уточнили, що через атаку пошкоджено вікна в будинку та автомобілі.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 23 грудня, ввечері кілька разів атакували Чернігів.
Зокрема, близько 19:50 стало відомо, що росіяни вдарили по важливому енергооб'єкту в Чернігівському районі. Через таку атаку частина жителів Чернігова залишилася без світла.
Трохи згодом, близько 20:40, стало відомо, що окупанти вдарили дроном по багатоквартирному будинку.
До слова, лише сьогодні, 23 грудня, вночі російські окупанти завдали по Україні масованого удару. Після такої атаки майже всі абоненти в трьох західних областях залишилися без світла.