Удар по дев'ятиповерхівці в Чернігові: з'явилися фото наслідків

Фото: росіяни вдарили по багатоповерхівці у Чернігові (t.me/chernihivrada)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 23 грудня, ввечері вдарили дроном по житловій багатоповерхівці в Чернігові. У результаті будівлю було пошкоджено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернігівської міськради в Telegram і начальника міської військової адміністрації Чернігова Дмитра Брижинського в Telegram.

Брижинський розповів, що рятувальникам уже вдалося ліквідувати пожежу, яка почалася через атаку росіян.

 

Фото: наслідки російського удару по Чернігову (t.me/chernihivrada)

"Загиблих і поранених серед цивільного населення немає. Двоє людей перебувають у стані шоку, їм надається необхідна допомога", - сказав він.

За його словами, газові та електромережі пошкоджено не було, перебоїв у постачанні немає. При цьому було пошкоджено теплопостачання, його відновлять протягом п'яти годин.

На місці працюють представники ДСНС, правоохоронні органи, муніципальна варта, комунальні та аварійні служби.

У міськраді уточнили, що через атаку пошкоджено вікна в будинку та автомобілі.

Удари по Чернігову

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 23 грудня, ввечері кілька разів атакували Чернігів.

Зокрема, близько 19:50 стало відомо, що росіяни вдарили по важливому енергооб'єкту в Чернігівському районі. Через таку атаку частина жителів Чернігова залишилася без світла.

Трохи згодом, близько 20:40, стало відомо, що окупанти вдарили дроном по багатоквартирному будинку.

До слова, лише сьогодні, 23 грудня, вночі російські окупанти завдали по Україні масованого удару. Після такої атаки майже всі абоненти в трьох західних областях залишилися без світла.

