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Жителей Одессы предупредили о возможности массированной атаки дронов

Одесса, Вторник 04 марта 2025 22:12
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Жителей Одессы предупредили о возможности массированной атаки дронов Иллюстративное фото: в Одесской области объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 4 марта, вечером запустили по Украине ударные дроны. Есть угроза массированной атаки на Одессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Кипер призвал жителей Одессы и района находится в укрытиях.

"Возможна массированная атака ударными дронами", - добавил он.

Сейчас в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Стоит заметить, что Воздушные силы уже фиксируют над Черным морем вражеские ударные дроны. Военные предупреждают, что беспилотники летят в направлении города Черноморск и села Лиманка.

Атаки дронов на Одессу

Напомним, российские оккупанты часто направляют свои ударные беспилотники на Одессу.

В частности, последняя такая атака произошла вчера, 3 марта. В результате удара была повреждена энергетическая инфраструктура. Также были повреждены два частных дома и бизнес центр.

При этом местные власти сообщали, что из-за российского удара по Одессе есть пострадавшие.

К слову, ранее заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что россияне планируют запускать по Украине по 500 дронов одновременно.

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