Жителей Одессы предупредили о возможности массированной атаки дронов
Российские оккупанты сегодня, 4 марта, вечером запустили по Украине ударные дроны. Есть угроза массированной атаки на Одессу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Кипер призвал жителей Одессы и района находится в укрытиях.
"Возможна массированная атака ударными дронами", - добавил он.
Сейчас в Одесской области объявлена воздушная тревога.
Стоит заметить, что Воздушные силы уже фиксируют над Черным морем вражеские ударные дроны. Военные предупреждают, что беспилотники летят в направлении города Черноморск и села Лиманка.
Атаки дронов на Одессу
Напомним, российские оккупанты часто направляют свои ударные беспилотники на Одессу.
В частности, последняя такая атака произошла вчера, 3 марта. В результате удара была повреждена энергетическая инфраструктура. Также были повреждены два частных дома и бизнес центр.
При этом местные власти сообщали, что из-за российского удара по Одессе есть пострадавшие.
К слову, ранее заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что россияне планируют запускать по Украине по 500 дронов одновременно.
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