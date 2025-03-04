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Россияне атаковали БПЛА гражданское предприятие в Харькове

Харьков, Вторник 04 марта 2025 23:28
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Россияне атаковали БПЛА гражданское предприятие в Харькове Фото: враг нанес дроновый удар по Харькову (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты нанесли удары по Харькову с применением беспилотников. Из-за дроновой атак было повреждено здание предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова.

По словам мэра, противник атаковал БПЛА гражданское предприятие в Немышлянском районе города.

Отмечается, что в результате "прилета" было повреждено здание предприятия, выбиты стекла.

"Взрывной волной нанесены повреждения двум троллейбусам. Предварительно без пострадавших", - передал городской голова.

Вечерняя атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, сегодня вечером, 4 марта, войска РФ запустили в сторону Украины дроны-камикадзе для очередной воздушной атаки. Из-за угрозы ударов беспилотниками в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Сообщалось об угрозе массированной дроновой атаки на Одессу и область. Местные власти рассказали, что из-за вражеских ударов по критической инфраструктуре часть города остались без света, воды и тепла.

Кроме того, в Киеве и в области началась работа сил и средств ПВО из-за дроновой атаки.

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