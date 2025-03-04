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По Украине распространяется тревога из-за запуска вражеских "Шахедов": где предупреждают об опасности

Вторник 04 марта 2025 21:59
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По Украине распространяется тревога из-за запуска вражеских "Шахедов": где предупреждают об опасности Иллюстративное фото: По Украине распространяется тревога из-за запуска вражеских "Шахедов" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории в Украине вечером вторника, 4 марта. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с разных направлений.

В частности, об опасности вражеских дронов предупреждают в Харьковской и Одесской областях, которые в последнее время все чаще атакуют россияне.

По состоянию на 22:00 вражеские дроны двигались:

  • "Шахеды" в Черном море курсом на Одесскую область;
  • "Шахеды" на юге Днепропетровской области курсом на Павлоград;
  • "Шахеды" в Сумской области курсом юго-западным.

Напомним, что жителей областей где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

По Украине распространяется тревога из-за запуска вражеских &quot;Шахедов&quot;: где предупреждают об опасности

Предыдущая атака россиян

Ранее мы писали о том, что в ночь с 3 на 4 марта российская армия атаковала дронами Одессу. Во время обстрела в городе были повреждены энергетическая инфраструктура, жилые дома и два частных детских сада. Кроме того, пострадали по меньшей мере 4 человека.

Подробнее об атаке на Одессу - читайте в материале РБК-Украина.

Также в ночь на 4 марта российские оккупанты атаковали Сумы дронами. В городе есть попадание в поликлинику, также есть проблемы со светом.

Впоследствии стало известно, что в ночь на вторник, 4 марта, российская армия запустила по территории Украины 99 ударных дронов по типу Shahed. Силы ПВО работали в 9 областях.

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