Атака "Шахедов": часть Одессы осталась без электроэнергии, воды и тепла
Вечером 4 марта российские террористы снова атаковали Одессу дронами-камикадзе типа "Шахед". Из-за попадания в некоторых районах города исчезли электроэнергия, вода и отопление. Также враг атаковал баллистикой Белгород-Днестровский район.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Одессы Геннадия Труханова и главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
По словам Труханова, враг снова нанес удар по критической инфраструктуре.
"Часть Одессы снова остались без света, воды и тепла. Работают все соответствующие службы", - написал он.
Олег Кипер сообщил, что в результате атаки в Одессе есть повреждения критической инфраструктуры, часть города осталась без электроэнергии, воды и тепла. Над ликвидацией работают все соответствующие службы.
"Также обломками сбитых вражеских дронов повреждены частные дома в пригороде Одессы. Есть возгорания. Пожары ликвидируют подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших в результате дроновой атаки уточняется", - написал он.
Кроме того, по словам Кипера, во время воздушной тревоги, враг атаковал Белгород-Днестровский район баллистикой. Ракета попала в пустой санаторий, здание почти полностью разрушено. К счастью, никто не пострадал.
Российские атаки дронами
Вечером во вторник, 4 марта, российский агрессор снова запустил ударные дроны в направлении Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
По данным мониторинговых каналов, около 22:00 в направлении Одессы с моря приближались 17 "Шахедов". В частности, БпЛА двигались в направлении северных районов города.
В течение прошлой ночи россияне запустили в направлении Украины около 100 ударных беспилотников.
В Одессе также были прилеты "Шахедов" по энергоинфраструктуре. В городе вводились аварийные отключения света.
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