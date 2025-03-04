Атака "Шахедов": часть Одессы осталась без электроэнергии, воды и тепла

Вечером 4 марта российские террористы снова атаковали Одессу дронами-камикадзе типа "Шахед". Из-за попадания в некоторых районах города исчезли электроэнергия, вода и отопление. Также враг атаковал баллистикой Белгород-Днестровский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Одессы Геннадия Труханова и главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

По словам Труханова, враг снова нанес удар по критической инфраструктуре.

"Часть Одессы снова остались без света, воды и тепла. Работают все соответствующие службы", - написал он.

Олег Кипер сообщил, что в результате атаки в Одессе есть повреждения критической инфраструктуры, часть города осталась без электроэнергии, воды и тепла. Над ликвидацией работают все соответствующие службы.

"Также обломками сбитых вражеских дронов повреждены частные дома в пригороде Одессы. Есть возгорания. Пожары ликвидируют подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших в результате дроновой атаки уточняется", - написал он.

Кроме того, по словам Кипера, во время воздушной тревоги, враг атаковал Белгород-Днестровский район баллистикой. Ракета попала в пустой санаторий, здание почти полностью разрушено. К счастью, никто не пострадал.