Учителям-мужчинам больше не нужно идти в ТЦК: как продлить отсрочку

Соответствующая опция уже появилась в кабинетах директоров заведений, работающих с платформой АІКОМ-2.

Согласно новому функционалу, директора могут подтвердить условия отсрочки педагогического работника, поставив специальную отметку в системе. Установить ее имеет право только руководитель заведения образования или опорного заведения - руководители филиалов или администраторы сделать этого не могут.

При этом новые отсрочки таким образом не оформляются - можно лишь продлить действующие.

Чтобы процесс состоялся корректно, в карточке работника должны быть указаны правильные данные - РНУКПН (или паспорт), а также тип привлечения "полное привлечение". После сохранения и подписания процесса квалифицированной электронной подписью информация о работниках автоматически передается в Министерство обороны.