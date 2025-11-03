Учителям-мужчинам больше не нужно идти в ТЦК: как продлить отсрочку

В Украине ввели автоматическое продление отсрочек от мобилизации для учителей-мужчин. С 1 ноября педагогам не нужно лично обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК) - все будет происходить через электронную систему.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение техподдержки электронной системы управления образованием.
Соответствующая опция уже появилась в кабинетах директоров заведений, работающих с платформой АІКОМ-2.
Согласно новому функционалу, директора могут подтвердить условия отсрочки педагогического работника, поставив специальную отметку в системе. Установить ее имеет право только руководитель заведения образования или опорного заведения - руководители филиалов или администраторы сделать этого не могут.
При этом новые отсрочки таким образом не оформляются - можно лишь продлить действующие.
Чтобы процесс состоялся корректно, в карточке работника должны быть указаны правильные данные - РНУКПН (или паспорт), а также тип привлечения "полное привлечение". После сохранения и подписания процесса квалифицированной электронной подписью информация о работниках автоматически передается в Министерство обороны.
Напомним, с 1 ноября в Украине заработали новые цифровые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Подать заявление можно онлайн через приложение "Резерв+" или офлайн в ЦПАУ.
Система теперь автоматически продлевает отсрочки для тех, чьи основания остаются в силе - например, для людей с инвалидностью, многодетных родителей, студентов и ученых. Если все данные подтверждаются в реестрах, в ТЦК обращаться не нужно.
Если же основания невозможно проверить (например, из-за изменения семейного положения или отсутствия данных), нужно актуализировать информацию или обратиться в ЦНАП.
Новые отсрочки также можно оформить через "Резерв+" или ЦПАУ. Бумажные справки с мокрыми печатями больше не выдаются - вместо них действует электронный военно-учетный документ в "Резерв+".