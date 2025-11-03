Учителям-чоловікам більше не потрібно йти до ТЦК: як подовжити відстрочку

Відповідна опція вже з’явилась у кабінетах директорів закладів, які працюють із платформою АІКОМ-2.

Згідно з новим функціоналом, директори можуть підтвердити умови відстрочки педагогічного працівника, поставивши спеціальну позначку у системі. Встановити її має право лише керівник закладу освіти або опорного закладу - керівники філій чи адміністратори зробити цього не можуть.

При цьому нові відстрочки таким чином не оформлюються - можна лише продовжити чинні.

Щоб процес відбувся коректно, у картці працівника мають бути зазначені правильні дані - РНОКПП (або паспорт), а також тип залучення "повне залучення". Після збереження і підписання процесу кваліфікованим електронним підписом інформація про працівників автоматично передається до Міністерства оборони.