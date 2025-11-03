Учителям-чоловікам більше не потрібно йти до ТЦК: як подовжити відстрочку

В Україні запровадили автоматичне продовження відстрочок від мобілізації для вчителів-чоловіків. Від 1 листопада освітянам не потрібно особисто звертатися до територіальних центрів комплектування (ТЦК) - усе відбуватиметься через електронну систему.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення техпідтримки електронної системи управління освітою.
Відповідна опція вже з’явилась у кабінетах директорів закладів, які працюють із платформою АІКОМ-2.
Згідно з новим функціоналом, директори можуть підтвердити умови відстрочки педагогічного працівника, поставивши спеціальну позначку у системі. Встановити її має право лише керівник закладу освіти або опорного закладу - керівники філій чи адміністратори зробити цього не можуть.
При цьому нові відстрочки таким чином не оформлюються - можна лише продовжити чинні.
Щоб процес відбувся коректно, у картці працівника мають бути зазначені правильні дані - РНОКПП (або паспорт), а також тип залучення "повне залучення". Після збереження і підписання процесу кваліфікованим електронним підписом інформація про працівників автоматично передається до Міністерства оборони.
Нагадаємо, з 1 листопада в Україні запрацювали нові цифрові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Подати заяву можна онлайн через застосунок "Резерв+" або офлайн у ЦНАПі.
Система тепер автоматично продовжує відстрочки для тих, чиї підстави залишаються чинними - наприклад, для людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів і науковців. Якщо всі дані підтверджуються в реєстрах, до ТЦК звертатися не потрібно.
Якщо ж підстави неможливо перевірити (наприклад, через зміну сімейного стану чи відсутність даних), потрібно актуалізувати інформацію або звернутись до ЦНАПу.
Нові відстрочки також можна оформити через "Резерв+" чи ЦНАП. Паперові довідки з мокрими печатками більше не видаються - замість них діє електронний військово-обліковий документ у "Резерв+".