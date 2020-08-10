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Учасники акції протесту почали розходитися з центру Мінська

Білорусь, Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 05:20
Учасники акції протесту почали розходитися з центру Мінська
Фото: протести в Білорусі (twitter.com/NEXTA_EN)
Автор: Артур Родивилов

Правоохоронці відтіснили більшу частину протестувальників

У Мінську хвиля масових протестів пішла на спад. Практично припинилися вибухи гранат і автомобільні гудки.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Ситуація стабілізувалася до 4:00 по Києву. У центрі міста не залишилося великих груп протестувальників, автомобільний рух частково відновлено.

До цього силовики відтіснили більшу частину протестувальників з проспекту Машерова.

Через деякий час учасники акцій розбилися на маленькі групи і розосередилися по місту.

"Кілька годин стояла юрба проти натовпу, але потім з натовпу вирвалося "Зустрінемося завтра!" - і всі почали мирно розходиться", - йдеться в повідомленні e Twitter.

Нагадаємо, міліція в ході протестів через вибори президента затримала вже понад 160 осіб по всій країні.

МВС перевело на посилений режим весь особовий склад білоруської міліції, а також залучені додаткові сили.

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За першими даними екзит-пол чинний президент Олександр Лукашенко, який керує країною 26 років, набирає 79,7%.

Після закінчення виборів президента у Мінську та інших містах республіки почалися несанкціоновані акції протесту, правоохоронці використовували для розгону акцій у Мінську спецтехніку і шумові гранати, ЗМІ уточнювали, що було застосовано сльозогінний газ та водомети.

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