Участники акции протеста начали расходиться из центра Минска

Фото: протесты в Беларуси (twitter.com/NEXTA_EN)

Правоохранители оттеснили большую часть протестующих

В Минске волна массовых протестов пошла на спад. Практически стихли взрывы гранат и автомобильные гудки.

Об этом сообщают белорусские СМИ.



Ситуация стабилизировалась к 4:00 по Киеву. В центре города не осталось больших групп протестующих, автомобильное движение частично восстановлено.

До этого силовики оттеснили большую часть протестующих с проспекта Машерова.

Спустя время участники акций разбились на маленькие группы и рассредоточились по городу.

"Несколько часов стояла толпа против толпы, но потом из толпы вырвалось "Встретимся завтра!" - и все начали мирно расходится", - говорится в сообщении в Twitter.

Напомним, милиция в ходе протестов из-за выборов президента задержала уже более 160 человек по всей стране.

МВД перевело на усиленный режим весь личный состав белорусской милиции, а также задействованы дополнительные силы.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По первым данным экзит-пол действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набирает 79,7%.

После окончания выборов президента в Минске и других городах республики начались несанкционированные акции протеста, правоохранители использовали для разгона акций в Минске спецтехнику и шумовые гранаты, СМИ уточняли, что были применены слезоточивый газ и водометы.