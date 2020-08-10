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МВС Білорусі: ситуація в країні контрольована

Білорусь, Понеділок 10 серпня 2020 01:56
МВС Білорусі: ситуація в країні контрольована
Фото: протести у Білорусі (t.me/nexta_live)
Автор: Дмитро Левицький

МВС стверджує, що міліція контролює ситуацію

Білоруська міліція повністю контролює ситуацію в Мінську та областях, де спалахнули масові протести. Однак узагальненої інформації про ситуацію наразі немає.

Таку заяву зробила офіційний представник Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова в коментарі журналістам БелТА.

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що в Мінськ прибудуть додаткові карети швидкої допомоги.

Крім того, МВС перевело на посилений режим весь особовий склад білоруської міліції, а також задіяно додаткові сили.

Додамо, що у деяких містах Білорусі силовики опустили щити та не чіпають протестувальників:

  • Жодіно;
  • Пінськ;
  • Кобрин;
  • Новополоцьк;
  • Ліда;
  • Бобруйск.

Нагадаємо, масові акції протести охопили Білорусь після завершення виборів президента; за попередніми даними ЦВК, перемогу на виборах знову здобуває діючий президент Олександр Лукашенко.

У Мінську ситуація найгарячіша, там силовики застосовують для розгону протестувальників водомети, світлошумові гранати та гумові кулі.

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