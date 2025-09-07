Не без участия Трампа? Премьер Японии подал в отставку и назвал ключевую причину

Премьер-министр Японии Шигеру Ишиба сообщил о намерении сложить полномочия после подписания торгового соглашения с Соединенными Штатами. Ишиба занимает пост главы правительства меньше года - с 1 октября 2024-го.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам 68-летнего политика, он поручил Либерально-демократической партии как можно быстрее организовать выборы нового лидера. До избрания преемника Ишиба продолжит исполнять обязанности главы правительства.

"Мы преодолели ключевое препятствие, поэтому хочу передать эстафету следующему поколению", - заявил он.

Причины отставки

Как отметил Ишиба, решение об отставке связано с завершением торгового соглашения с Соединенными Штатами по тарифной политике администрации президента Дональда Трампа. По словам премьера, новое соглашение позволило снять ограничения, которые нанесли удар по японскому автопрому.

На прошлой неделе правительства Японии и США договорились о масштабных инвестициях со стороны Токио на сумму 550 млрд долларов в обмен на постепенное снижение американских пошлин.

Кто может возглавить правительство

Среди потенциальных кандидатов на должность нового лидера ЛДП, а следовательно и возможного премьер-министра, называют бывшего министра внутренних дел Санаэ Такаити, которая выступает за более мягкую фискальную политику, а также нынешнего министра сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми.

В то же время эксперты отмечают, что у Либерально-демократической партии пока нет устойчивого большинства в обеих палатах парламента, поэтому избрание нового главы правительства может столкнуться с политическими трудностями.