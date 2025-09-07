Не без участі Трампа? Прем'єр Японії подав у відставку та назвав ключову причину

Прем'єр-міністр Японії Шігеру Ішіба повідомив про намір скласти повноваження після підписання торгівельної угоди зі Сполученими Штатами. Ішіба займає посаду глави уряду менше року – з 1 жовтня 2024-го.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами 68-річного політика, він доручив Ліберально-демократичній партії якнайшвидше організувати вибори нового лідера. До обрання наступника Ішіба продовжить виконувати обов’язки глави уряду.

"Ми подолали ключову перешкоду, тож хочу передати естафету наступному поколінню", - заявив він.

Причини відставки

Як зазначив Ішіба, рішення про відставку пов’язане із завершенням торговельної угоди зі Сполученими Штатами щодо тарифної політики адміністрації президента Дональда Трампа. За словами прем’єра, нова угода дозволила зняти обмеження, які завдали удару по японському автопрому.

Минулого тижня уряди Японії та США домовилися про масштабні інвестиції з боку Токіо на суму 550 млрд доларів в обмін на поступове зниження американських мит.

Хто може очолити уряд

Серед потенційних кандидатів на посаду нового лідера ЛДП, а отже й можливого прем’єр-міністра, називають колишнього міністра внутрішніх справ Санае Такаіті, яка виступає за м’якшу фіскальну політику, а також нинішнього міністра сільського господарства Сіндзіро Коідзумі.

Водночас експерти зазначають, що у Ліберально-демократичної партії наразі немає стійкої більшості в обох палатах парламенту, тому обрання нового глави уряду може зіткнутися з політичними труднощами.