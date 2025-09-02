При участии 30 тысяч солдат: в Польше начались самые массовые военные учения

В Польше начались стратегические военные учения Iron Defender-25, которые стали самыми масштабными для страны в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Согласно официальной информации Генштаба Вооруженных сил Польши, в маневрах принимают участие около 30 тысяч военнослужащих из Польши и стран-союзников, а также более 600 единиц военной техники различных типов.

Отмечается, что учения охватывают сухопутный, морской и воздушный компоненты и будут проходить на определенных полигонах в Варминско-Мазурском, Поморском и Подкарпатском воеводствах.

В Генштабе отмечают, что нынешние маневры предусматривают использование новых ударных и разведывательных платформ с учетом практического применения опыта, полученного во время войны в Украине.