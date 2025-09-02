ua en ru
При участии 30 тысяч солдат: в Польше начались самые массовые военные учения

Вторник 02 сентября 2025 09:21
в Польше начались самые массовые военные учения
Автор: Константин Широкун

В Польше начались стратегические военные учения Iron Defender-25, которые стали самыми масштабными для страны в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Согласно официальной информации Генштаба Вооруженных сил Польши, в маневрах принимают участие около 30 тысяч военнослужащих из Польши и стран-союзников, а также более 600 единиц военной техники различных типов.

Отмечается, что учения охватывают сухопутный, морской и воздушный компоненты и будут проходить на определенных полигонах в Варминско-Мазурском, Поморском и Подкарпатском воеводствах.

В Генштабе отмечают, что нынешние маневры предусматривают использование новых ударных и разведывательных платформ с учетом практического применения опыта, полученного во время войны в Украине.

Польша усиливает собственную армию

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Польши в 2026 году планирует потратить на оборону около 54,75 млрд долларов, что составит 4,8% от ВВП страны. Это рекордный показатель за всю историю страны.

Также недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал о том, что его страна хочет увеличить количество военных на границе с Беларусью. Позже он уточнил, что Польша хочет реализовать проект "Восточный щит", который предусматривает укрепление границ страны с Россией и Беларусью

Кроме того, недавно Польша заключила контракт с Южной Кореей на закупку 180 танков K2. Таким образом страна будет иметь более 1100 танков - больше, чем у Британии, Германии, Франции и Италии вместе взятых.

Ранее Польша уже закупала у Южной Кореи реактивные системы залпового огня K239 Chunmoo, легкие штурмовики FA-50 и самоходные гаубицы K9. Кроме того, страна приобрела у США танки Abrams, ударные вертолеты Apache, установки HIMARS и системы противоракетной обороны Patriot.

