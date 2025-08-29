ua en ru
Польша запланировала рекордный военный бюджет: сколько выделят на оборону

Пятница 29 августа 2025 11:31
Фото: Польша запланировала рекордный военный бюджет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Польши в 2026 году планирует потратить на оборону около 54,75 млрд долларов, что составит 4,8% от ВВП страны. Это рекордный показатель за всю историю страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу польского правительства.

В правительстве Польши отметили, что запланированный показатель в 4,8% ВВП - один из самых высоких среди стран-членов НАТО.

"Мы знаем, зачем мы это делаем; мы видим это на нашей восточной границе. Мы продолжим вооружать Польшу и готовить ее к любым неожиданностям", - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он также подчеркнул, что для защиты страны от всех внешних угроз необходима современная и боеспособная армия.

Министр финансов Польши Анджей Доманьский добавил, что дефицит бюджета в 2026 году составит 271,7 млрд злотых (6,5% ВВП). В свою очередь, доходы страны должны достичь 647 млрд злотых, что почти на 44 млрд злотых выше прогноза на 2025 год.

Польша усиливает армию

Напомним, недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал о том, что его страна хочет увеличить количество военных на границе с Беларусью.

Позже он уточнил, что Польша хочет реализовать проект "Восточный щит", который предусматривает укрепление границ страны с Россией и Беларусью

Кроме того, недавно Польша заключила контракт с Южной Кореей на закупку 180 танков K2. Таким образом страна будет иметь более 1100 танков - больше, чем у Британии, Германии, Франции и Италии вместе взятых.

Ранее Польша уже закупала у Южной Кореи реактивные системы залпового огня K239 Chunmoo, легкие штурмовики FA-50 и самоходные гаубицы K9. Кроме того, страна приобрела у США танки Abrams, ударные вертолеты Apache, установки HIMARS и системы противоракетной обороны Patriot.

