Польша запланировала рекордный военный бюджет: сколько выделят на оборону

Правительство Польши в 2026 году планирует потратить на оборону около 54,75 млрд долларов, что составит 4,8% от ВВП страны. Это рекордный показатель за всю историю страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу польского правительства.

В правительстве Польши отметили, что запланированный показатель в 4,8% ВВП - один из самых высоких среди стран-членов НАТО.

"Мы знаем, зачем мы это делаем; мы видим это на нашей восточной границе. Мы продолжим вооружать Польшу и готовить ее к любым неожиданностям", - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он также подчеркнул, что для защиты страны от всех внешних угроз необходима современная и боеспособная армия.

Министр финансов Польши Анджей Доманьский добавил, что дефицит бюджета в 2026 году составит 271,7 млрд злотых (6,5% ВВП). В свою очередь, доходы страны должны достичь 647 млрд злотых, что почти на 44 млрд злотых выше прогноза на 2025 год.