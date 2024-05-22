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Польша увеличит количество войск на границе с Беларусью, - Минобороны

Среда 22 мая 2024 18:42
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Польша увеличит количество войск на границе с Беларусью, - Минобороны Фото: Владислав Косиняк-Камиш, глава Министерства обороны Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Польша планирует усилить безопасность на границе с Беларусью путем увеличения военного присутствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша, которого цитирует Rzeczpospolita.

По словам министра, в последнее время возросло количество попыток пересечения польско-белорусской границы. Он отметил, что это "организовано нашими враждебными странами".

Более того, Косиняк-Камыш добавил, что по состоянию на 19 мая с начала года было официально зафиксировано 14 тысяч попыток пересечения границы. Это на 46% больше, чем в 2023 году.

"Мы готовы увеличить присутствие армии на польско-белорусской границе. Мы будем защищать польскую границу.... Будем усиливать службы на польской границе. Мы будем исправлять ошибки предыдущих лет, наших предшественников", - добавил министр.

Вопросы польско-белорусской границы

Беларусь уже не впервые прибегает к провокациям на границе с Польшей. В частности, для этого она применяет мигрантов, или иногда военную технику. В качестве примера в прошлом году воздушное пространство Польши нарушили несколько белорусских вертолетов.

В частности, недавно пограничники Польши разоблачили группу из 220 иностранцев, пытавшихся пересечь границу из Беларуси.

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