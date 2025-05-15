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Участие Путина "преждевременно"? В Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной

Четверг 15 мая 2025 15:01
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Участие Путина "преждевременно"? В Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной Фото: Дмитрий Песков (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская делегация находится в Стамбуле для участия в новом раунде переговоров с Украиной, однако участие российского диктатора Владимира Путина пока не предусмотрено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют российские Telegram-каналы.

"Подготовлена команда российских переговорщиков, состав которой утвержден распоряжением президента (Путина - ред.). Делегация уже в Стамбуле, ждет начала переговоров", - отметил Песков.

По его словам, говорить об участии Путина "преждевременно", ведь непонятно, прибудет ли украинская сторона и как именно пройдут переговоры.

Переговоры в Стамбуле

После завершения объявленного Путиным трехдневного "перемирия" (8-11 мая), Украина вместе с партнерами по "Коалиции решительных" призвала Россию к полному 30-дневному режиму тишины с 12 мая. В случае отказа Европейский Союз пригрозил ввести против Москвы новые жесткие санкции.

В ответ Путин заявил, что Россия не принимает ультиматумов и предложил возобновить мирные переговоры 15 мая в Стамбуле, где посредническую роль согласилась сыграть Турция.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам и личной встрече с Путиным.

Однако Кремль довольно долго скрывал состав своей делегации, которую отправит в Стамбул. Вчера поздно вечером стало известно, что Путин отправил чиновников низкого уровня в Турцию. Возглавит российскую делегацию Владимир Мединский - помощник Путина, который уже был задействован в переговорах 2022 года.

Сегодня Зеленский заявил, что его приезд в Турцию уже является посланием Путину.

Интересно и то, что ранее президент США Дональд Трамп уже заявил, что он рассматривает возможность поездки в Стамбул для участия в переговорах на высшем уровне, если они состоятся.

Однако сегодня он изменил свое мнение, теперь он заявляет, что может посетить переговоры, но есть условие.

Все что нужно знать о переговорах в Стамбуле - читайте в материале РБК-Украина.

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