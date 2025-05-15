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Зеленский о визите в Турцию: "Я здесь - и это послание для Путина"

Четверг 15 мая 2025 14:22
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Зеленский о визите в Турцию: "Я здесь - и это послание для Путина" Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский заявил, что его приезд в Турцию уже является посланием российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Журналисты спросили у Зеленского, имеет ли тот послание для Путина.

На это президент Украины ответил: "Я здесь. Я думаю, это очень четкое послание".

Переговоры в Стамбуле

После завершения объявленного Владимиром Путиным трехдневного "перемирия" (8-11 мая), Украина вместе со странами "Коалиции решительных" потребовала ввести с 12 мая полноценное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа ЕС пригрозил Москве новыми жесткими санкциями.

В ответ Путин заявил, что Россия не принимает ультиматумов, и взамен предложил возобновить мирные переговоры 15 мая в Стамбуле. Турция согласилась выступить посредником. Зеленский также заявил о готовности к личной встрече с Путиным, но тот пока не ответил, планирует ли участвовать в переговорах.

Известно, что украинский президент прибыл в Турцию.

По словам представителя российского диктатора Дмитрия Пескова, Путин не будет присутствовать во время переговоров России и Украины в Турции. Вместо этого он отправил чиновников низкого уровня в Турцию. Возглавит российскую делегацию Владимир Мединский - помощник Путина, который уже был задействован в переговорах 2022 года.

Все что нужно знать о переговорах в Стамбуле - читайте в материале РБК-Украина.

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