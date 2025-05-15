Участь Путіна "передчасна"? У Кремлі зробили нову заяву про переговори з Україною

Російська делегація перебуває в Стамбулі для участі в новому раунді переговорів з Україною, однак участь російського диктатора Володимира Путіна наразі не передбачена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують російські Telegram-канали.

"Підготовлено команду російських переговірників, склад якої затверджено розпорядженням президента(Путіна - ред.). Делегація вже в Стамбулі, чекає на початок переговорів", - зазначив Пєсков.

За його словами, говорити про участь Путіна "передчасно", адже незрозуміло, чи прибуде українська сторона та як саме пройдуть переговори.

Перемовини у Стамбулі

Після завершення оголошеного Путіним триденного "перемир’я" (8–11 травня), Україна разом із партнерами по "Коаліції рішучих" закликала Росію до повного 30-денного режиму тиші з 12 травня. У разі відмови Європейський Союз пригрозив запровадити проти Москви нові жорсткі санкції.

У відповідь Путін заявив, що Росія не приймає ультиматумів і запропонував поновити мирні переговори 15 травня в Стамбулі, де посередницьку роль згодилася відіграти Туреччина.

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність до перемовин та особистої зустрічі з Путіним.

Однак Кремль досить довго приховував склад своєї делегації, яку відправить у Стамбул. Вчора пізно ввечері стало відомо, що Путін відправив чиновників низького рівня до Туреччини. Очолить російську делегацію Володимир Мединський - помічник Путіна, який вже був задіяний у перемовинах 2022 року.

Сьогодні Зеленський заявив, що його приїзд до Туреччини вже є посланням Путіну.

Цікаво і те, що раніше президент США Дональд Трамп уже заявив, що він розглядає можливість поїздки до Стамбула для участі в переговорах на вищому рівні, якщо вони відбудуться.

Однак сьогодні він змінив свою думку, тепер він заявляє, що може відвідати перемовини, але є умова.