Вбивство Шеремета: суд обмежив захисту термін ознайомлення зі справою

Фото: людина з плакатом "Хто вбив Павла?" (РБК-Україна)

Термін ознайомлення закінчується 14 серпня

Печерський районний суд Києва обмежив термін ознайомлення з матеріалами справи про вбивство Павла Шеремета стороні захисту. Термін закінчується 14 серпня.

Про це повідомляє hromadske.

Наголошується, що прокурори просили суд обмежити час ознайомлення з матеріалами справи стороні захисту до 10 днів. При цьому адвокати підозрюваних наполягали на тому, що матеріали справи містять 300 гігабайт відео та аудіофайлів, і для цього необхідно більше часу.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув в результаті вибуху автомобіля влітку 2016 року в Києві. У грудні 2019 року за підозрою у вбивстві Шеремета були затримані три людини - лікар і волонтер Юлія Кузьменко, медсестра одного з парашутно-десантних батальйонів Яна Дугарь і ветеран АТО Андрій Антоненко.

Як повідомляло РБК-Україна, поліція готова передати до суду матеріали справи про вбивство Шеремета, однак для цього з ними повинна ознайомитися сторона захисту підозрюваних.

Раніше суд продовжив утримання під вартою для Юлії Кузьменко до 13 вересня.

до вересня продовжили арешт і Андрію Антоненко.

Що стосується третій підозрюваної - Яни Дугарь, то їй суд пом'якшив міру запобіжного заходу, до цього дозволивши зняти електронний браслет.