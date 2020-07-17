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Справа Шеремета: суд пом'якшив запобіжний захід Дугарь

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 01:11
Справа Шеремета: суд пом'якшив запобіжний захід Дугарь
Фото: Яна Дугарь (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Знято деякі обмеження на спілкування із військовослужбовцями

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь. ЇЇ виключено з переліку свідків, з якими не можна спілкуватися військовослужбовцям, з якими вона проходить службу.

Про це повідомив адвокат підозрюваної Денис Ломанов у Facebook.

Разом з тим, суд продовжив покладені на неї раніше обов'язки.

"Чергова маленька перемога. Печерським районним судом м. Києва продовжено покладені на неї обов'язки, проте виключено з переліку свідків, з якими не можна спілкуватися військовослужбовцям, з якими Яна проходить службу, та викладачами навчального закладу", - зазначив адвокат.

Він додав, що на наступному засіданні сторона обвинувачення спробує зобов' язати захист завершити ознайомлення з матеріалами провадження за 10 днів.

Раніше суд пом'якшив міру запобіжного заходу Яні Дугарь - їй дозволили зняти електронний браслет.

РБК-Україна писало, що суд залишив під вартою до 13 вересня іншу підозрювану у вбивстві Шеремета Юлію Кузьменко.

Днями Київський апеляційний суд Києва залишив під вартою Андрія Антоненка.

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