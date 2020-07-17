Убийство Шеремета: суд ограничил защите срок ознакомления с делом

Фото: человек с плакатом "Кто убил Павла?" (РБК-Украина)

Срок ознакомления истекает 14 августа

Печерский районный суд Киева ограничил срок ознакомления с материалами дело об убийстве Павла Шеремета стороне защиты. Срок истекает 14 августа.

Об этом сообщает hromadske.

Отмечается, что прокуроры просили суд ограничить время ознакомления с материалами дела стороне защиты до 10 дней. При этом адвокаты подозреваемых настаивали на том, что материалы дела содержат 300 гигабайт видео и аудиофайлов, и для этого необходимо больше времени.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля летом 2016 года в Киеве. В декабре 2019 года по подозрению в убийстве Шеремета были задержаны три человека - врач и волонтер Юлия Кузьменко, медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь и ветеран АТО Андрей Антоненко.

Как писало РБК-Украина, полиция готова передать в суд материалы дела об убийстве Шеремета, однако для этого с ними должна ознакомиться сторона защиты подозреваемых.

Ранее суд продлил содержание под стражей для Юлии Кузьменко до 13 сентября.

Также до сентября продлили арест и Андрею Антоненко.

Что касается третьей подозреваемой - Яны Дугарь, то ей суд смягчил меру пресечения, до этого разрешив снять электронный браслет.